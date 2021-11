Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gefährliche Körperverletzung unter Einsatz von Pfefferspray

Euskirchen (ots)

Zeugen beobachteten am Sonntagabend (31.10.2021) gegen 21.20 Uhr eine Gruppe von sechs bis acht Personen auf der Breite Straße in der Innenstadt Euskirchen. Es kam zwischen den Personen zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann unkontrolliert Pfefferspray einsetzte. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte die Polizei den 28-Jährigen Pfeffersprayer antreffen. Den Anweisungen der Polizei leistete er keine Folge, zeigte sich extrem aggressiv und unkooperativ. Als er den Arm eines Beamten ergriff wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung (circa 2,2 %o) in Gewahrsam genommen.

