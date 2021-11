Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunken gegen Hauswand gefahren

Weilerswist (ots)

Am späten Sonntag Abend gegen 23:55 Uhr kam es in Weilerswist-Metternich an der Einmündung Bergstraße / Wasserburgstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 26 jähriger aus der Gemeinde Swisttal mit seinem Fahrzeug die Bergstraße in Richtung Meckenheimer Straße. In Höhe der Unfallstelle kollidierte er mit einem geparkten Pkw, einem Verteilerkasten und mehreren Warnbaken und kam abschliessend an der Fassade eines Hauses zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall schwerverletzt. Da im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholkonsum erlangt werden konnten, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die beiden 20 jährigen Beifahrer des Fahrzeugs blieben unverletzt. Der Sachschaden befindet sich im unteren 5-stelligen Bereich.

