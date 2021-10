Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Autos in Mechernich und Kommern aufgebrochen

Mechernich (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden im Stadtgebiet Mechernich und in der Ortslage Kommern mehrere Autos aufgebrochen. Insgesamt nahm die Polizei bis Freitagmittag neun Strafanzeigen auf. Bei den Aufbrüchen wurden aus den Pkw Handtaschen, Geldbörsen, ein Navigationsgerät und andere Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, keine Wertgegenstände in abgestellten Autos, auch nicht in Handschuhfächern oder anderen Ablagefächern, zurückzulassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell