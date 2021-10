Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Jugendlicher bei Raub leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, um 21:00 Uhr, schubste ein unbekannter Mann einen 16-jährigen Marler an der Finkenstraße. Anschließend forderte er Bargeld. Der Jugendliche gab an kein Bargeld zu haben. Daraufhin schlug der Täter auf ihn ein und bedrohte den 16-Jährigen mit einem Messer. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte in eine Tasche des Marlers und nahm Bargeld heraus. Dann flüchtete er auf einem Fahrrad in Richtung Bachackerweg.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,85m, normale Statur, dunkle Haare nach hinten gegelt, schwarze Jacke von Wellensteyn, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen von Adidas

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell