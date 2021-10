Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Autofahrerin verunglückt - Verbandsstraße länger gesperrt

Recklinghausen (ots)

Auf der Verbandsstraße ist am frühen Donnerstagnachmittag eine 69-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel verunglückt. Die Frau war gegen 14 Uhr in Richtung Datteln unterwegs, kam während der Fahrt plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte dann gegen einen Holzmast. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. In Richtung Datteln musste die Straße für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Auch die Gegenfahrbahn war zeitweise gesperrt. Das Auto wurde abgeschleppt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell