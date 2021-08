Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Wohnwagens auf Campingplatz in Großenkneten, Ursache bislang unklar

Am Sonntag, 01.08., geriet gegen 11:30 Uhr ein auf dem Gelände eines Campingclubs im Moosbergweg abgestellter Wohnwagen in Brand. Bei Eintreffen der alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten stand der Wohnwagen bereits im Vollbrand und die Flammen drohten auf die umliegenden Bäume überzugreifen; während Letzteres durch die Feuerwehr verhindert werden konnte, wurde der Wohnwagen samt Vorzelt vollständig zerstört. Der Schaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

