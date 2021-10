Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Drei beschädigte Autos nach Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Münsterstraße hat es am Donnerstagmittag einen Auffahrunfall gegeben. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt, außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Eine 53-jährige Autofahrerin aus Stadtlohn war gegen 12.45 Uhr auf der Münsterstraße stadtauswärts unterwegs. In der Nähe des Breitenwegs fuhr sie auf das stehende Auto einer 67-jährigen Frau aus Dülmen auf, die verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Aufprall wurde dieses Auto noch auf das Fahrzeug davor, in dem eine 25-Jährige Autofahrerin aus Dülmen unterwegs war, geschoben. Die Autos der beiden älteren Frauen mussten abgeschleppt werden. Die 67-Jährige wollte nach dem Unfall selbst zum Arzt, ein Rettungswagen wurde vor Ort nicht benötigt.

