POL-EL: Heede - Bargeld aus Wohnung gestohlen

Heede (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 12.30 und 20.30 Uhr in das St. Josef Haus an der Kirchstraße eingedrungen. Sie brachen die Haupteingangstür auf und begaben sich im Anschluss in das erste Obergeschoss des Hauses. Dort öffneten sie gewaltsam die Zimmertür eines Bewohners und entwendeten einen größeren Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

