Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfall mit Dodge Ram

Schüttorf (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der A31 in Höhe Schüttorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 31-jähriger Mann aus dem niederländischen Uddel wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 14.35 Uhr mit seinem Dodge Ram in Richtung Oberhausen unterwegs, als er bei Starkregen und damit verbundenem Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto schleuderte gegen die Außenschutzplanke und kippte auf die Fahrerseite. Der 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt.

