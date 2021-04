Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld

Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Am Wochenende kam es im Kreisgebiet erneut zu mindestens fünf Taschendiebstählen zum Nachteil älterer Bürger. In Verbrauchermärkten schlugen die Täter unentdeckt zu und entwendeten die Geldbörsen ihrer Opfer aus Handtaschen und Rücksäcken. Bereits am Freitag berichteten wir über zwei weitere Fälle in Dülmen. Nun kommen mindestens zwei in Senden, einer in Nottuln, einer in Billerbeck und einer in Dülmen, Buldern hinzu. Konkrete Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Die Polizei Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

Hier noch mal dringende Hinweise der Polizei:

- Tragen Sie Ihre Wertgegenstände am besten eng am Körper!

- Verschließen Sie Ihre Jacken-, Hand- und Einkaufstaschen!

- Hängen Sie keine Taschen an den Einkaufswagen oder legen diese im Wagen ab!

- Seien Sie wachsam, wenn Sie um Hilfe gebeten werde! Diebe sprechen Ihre Opfer häufig gezielt an, um sie abzulenken.

- Auch an Geldautomaten ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich insbesondere hier nicht ablenken und decken Sie das Tastenfeld bei der Eingabe der PIN ab.

- Zeugen, die im Umfeld von Verbrauchermärkten oder Banken verdächtige Feststellungen machen, werden gebeten über den Notruf die Polizei zu verständigen.

- Sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein, zeigen Sie diese umgehend bei der Polizei an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell