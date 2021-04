Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen,Südkirchen, L810/ Rennradfahrer verletzt

Coesfeld (ots)

Am 11.04.2021, gegen 16.40 Uhr befuhr ein 31-jähriger Wuppertaler auf seinem Rennrad die L810 aus Südkirchen kommend in Fahrtirchtung Cappenberg. Hinter dem Radfahrer fuhr ein 18-Jähriger Südkirchener mit seinem Auto in die selbe Richtung. Der Autofahrer wollte den Radfahrer überholen, dabei fuhr dieser auf die Gegenfahrbahn. Während des Überholvorgangs bog der Radfahrer nach links ab. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem der Radfahrer sich verletzte. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

Der 18-jährige Südkirchener und seine 18-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock.

Die Unfallstelle blieb für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell