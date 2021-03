Polizei Hagen

POL-HA: Hagen-Eckesey - Fußgänger nach Verkehrsunfall verletzt

Hagen (ots)

Ein 44-jähriger Hagener wurde bei einen Verkehrsunfall in der Nacht in Eckesey schwer verletzt.

Samstagnacht (06.03.2021) gegen 00:15 Uhr stieg der Mann auf der Fuhrparkstraße aus einem Taxi und wollte die Straße zu Fuß überqueren. In diesem Augenblick kam ein 77-Jähriger Taxifahrer mit seinem Taxi aus der Schillerstraße und bog nach links auf die Fuhrparkstraße ab. Dabei übersah der Taxifahrer den Fußgänger, der sich auf der Straße befand. Mit der Stoßstange seines Taxis touchierte er den 44-jährigen Fußgänger. Dieser stürzte auf die Fahrbahn.

Der 44-Jährige verletzte sich beim Sturz am Kopf so schwer, dass er mit dem Rettungsdienst in eine Bochumer Klinik gebracht werden musste.

Während der Unfallaufnahme war die Fuhrparkstraße für circa 30 Minuten gesperrt. Am Taxi entstand ein Sachschaden von circa 3000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell