Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fährt wiederholt unter Drogeneinfluss und sucht nach Ausrede

Hagen (ots)

Während einer Streifenfahrt wurde die Polizei am Donnerstag gegen 16:30 Uhr auf einen BMW aufmerksam, der augenscheinlich zunächst beabsichtige sich von einem Parkstreifen aus in den fließenden Verkehr auf der Wehringhauser Straße in Richtung Innenstadt einzuordnen. Als der Fahrer des Autos den Streifenwagen bemerkte, parkte er abrupt aus und wendete das Auto zügig in Richtung der Minervastraße. Mit quietschenden Reifen fuhr das Fahrzeug davon. Als die Beamten hinterherfuhren sahen sie, wie der Mann in der Minervastraße zügig aus dem Auto ausstieg und versuchte einen anderen Mann in Richtung der Fahrzeugführertür zu schieben. Die Polizisten stiegen aus und kontrollierten den 44-jährigen BMW-Fahrer, er bestritt, dass Auto gefahren zu haben. Seine Pupillen reagierten nicht auf Lichteinfall, zudem hatte der Mann ein leichtes Augenliderflattern. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Es stellte sich im weiteren Verlauf heraus, dass der Hagener bereits am 16. Februar auf der Wehringhauser Straße mit dem Fahrzeug hinsichtlich einer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten war. Er musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Anzeige. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm zudem bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt. (ra)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell