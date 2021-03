Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte brechen in Firma im Lennetal ein

Hagen (ots)

Unbekannte brachen in einem Zeitraum von Mittwoch (03.03.2021), 19:00 Uhr bis Donnerstag (04.03.2021), 06:55 Uhr in eine Firma in der Werkzeugstraße im Lennetal ein.

Ein Mitarbeiter bemerkte am Donnerstagmorgen, dass einige Räumlichkeiten der Firma durchsucht und Türen aufgehebelt waren. Durch eine hinzugerufene Polizeistreife konnte schließlich eine Nebeneingangstür als Zugang ausgemacht werden. Diese wurde durch die unbekannten Täter aufgehebelt, um in das Objekt zu gelangen. Über die Tatbeute oder mögliche Täter liegen bisher keine Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell