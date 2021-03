Polizei Hagen

POL-HA: 73-Jährige verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Hagen (ots)

Eine 73-Jährige verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (03.03.2021) in Hagen Wehringhausen leicht.

Die Iserlohnerin war gegen 11:00 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Bachstraße unterwegs und beabsichtigte in die Buscheystraße abzubiegen. Dabei kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich mit dem Nissan eines 53-Jährigen. Die 73-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde ambulant in einem Hagener Krankenhaus behandelt. Ihr Fahrzeug war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell