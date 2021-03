Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach PKW-Aufbruch in Eilpe gesucht

Hagen (ots)

Am Donnerstag (04.03.2021) wurde in dem Zeitraum zwischen 13:50 Uhr und 15:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Metzerstraße / Wörthstraße ein PKW aufgebrochen und eine Handtasche daraus entwendet. Eine 20-jährige Hagenerin hatte ihren grauen Opel dort geparkt und als sie zurückkam stellte sie fest, dass die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen wurde und ihre Handtasche fehlte. Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (tise)

