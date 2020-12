Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen

BonnBonn (ots)

Am Donnerstag (10.12.2020) wurden der Bonner Polizei zwei Wohnungseinbrüche in Bonn-Beuel gemeldet.

Gegen 20:15 Uhr stellte die Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Goetheallee bei ihrer Rückkehr einen Einbruch in ihre Wohnung fest. Zwischen 15:15 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt waren Unbekannte durch die Balkontüre in die Räume gelangt, hatten diese zielgerichtet durchsucht und Schmuck entwendet. Anschließend entkamen die Einbrecher unbemerkt.

Um 20:30 Uhr wurde ein weiterer Einbruch in Beuel gemeldet: Zwischen 07:45 Uhr und der Entdeckungszeit hatten Unbekannte hier die Terrassentüre einer Mehrfamilienhauswohnung in der Elsa-Brändström-Straße aufgehebelt und ebenfalls Schmuck sowie Bargeld entwendet. Auch hier entkamen die Einbrecher unbemerkt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell