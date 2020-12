Polizei Bonn

POL-BN: Beuel: Kleintransporter aufgebrochen - Unbekannter entwendet hochwertiges Computer Tablet

Bonn

Am 10.12.2020, in dem Zeitraum zwischen 13:15 und 13:45 Uhr, machte sich ein noch unbekannter Täter an einem Kleintransporter zu schaffen, der auf der Sankt-Augustiner-Straße auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt war. Nach der Spurenlage wurde die Beifahrertüre des Wagens gewaltsam geöffnet - der Täter entwendete aus dem Wageninneren ein hochwertiges Computer Tablet und entfernte sich dann mit seiner Beute unerkannt.

Das zuständige KK 35 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

