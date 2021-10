Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

Am Mittwochnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Mercedes E220 auf einem Parkplatz Am Schemm. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Herten

In der Nacht zu Mittwoch beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, roten Opel Mokka. Das Auto stand an der Langenbochumer Straße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Waltrop

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag 10:00 und Sonntag 14:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Ford Kuga an der Dortmunder Straße. Der Sachschaden am dem Ford wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell