POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Straße Ottenschlag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen und haben sämtliche Räume durchsucht. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter zuerst versucht, die Haustür aufzuhebeln. Weil das nicht funktionierte, schlugen sie die Scheibe der Tür ein und kamen schließlich so ins Gebäude. Der Einbruch wurde am Mittwochvormittag festgestellt - die Tat selbst aber schon ein paar Tage zuvor passiert sein.

Dorsten:

Auf der Straße Markeneck wurde am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür zum Garten auf und durchwühlten sämtliche Schubladen. Nach bisherigen Informationen wurde Schmuck und Münzgeld gestohlen.

Recklinghausen:

Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag sind unbekannte Täter in ein Schulgebäude auf der Gneisenaustraße eingebrochen. Die Täter schlugen offensichtlich ein Fenster im Untergeschoss ein, um in die Schule zu kommen. Dort brachen sie dann noch in einen Lagerraum ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht ganz klar. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Auf dem Börster Weg wurde in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Tür zu einer Wohnung auf und durchwühlten dann sämtliche Räume, Schränke und Schubladen. Ob die Einbrecher etwas erbeutet haben, muss noch herausgefunden werden. Der Einbruch wurde am Mittwochnachmittag festgestellt, die Tat selbst kann aber schon mehrere Tage her sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

