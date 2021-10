Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Gartenlaube abgebrannt

Recklinghausen (ots)

In einer Kleingartenanlage an der Alleestraße ist am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3 Uhr, eine Gartenlaube in Brand geraten. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Es entstand größerer Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die genaue Schadenshöhe sind noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell