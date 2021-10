Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfallflucht - Radfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (05:10 Uhr) überholte ein unbekannter Autofahrer in einem blauen Lieferwagen einen 61-jährigen Pedelec-Fahrer aus Oer-Erkenschwick auf der Bahnhofstraße. Anschließend scherte der Unbekannte so knapp wieder ein, dass er den Lenker des Radfahrers berührte.

Der 61-Jährige stürzte, er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Der Lieferwagenfahrer fuhr unerkannt weiter. Unklar ist, ob er den Zusammenstoß bemerkt hat.

Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell