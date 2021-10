Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fahndung mit Foto nach Autodiebstahl

Recklinghausen (ots)

In der Zeit vom 27.10.2020, 19 Uhr, und dem 28.10.2020, 9 Uhr, entwendeten unbekannte Tatverdächtige einen hochwertigen BMW. Noch in der Tatnacht konnte eine Wildkamera aufzeichnen, wie zwei unbekannte Tatverdächtige das Fahrzeug in einem nahegelegenen Waldstück ausschlachteten.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/oer-erkenschwick-diebstahl-von-kraftfahrzeugen

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

