Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter zeigt sich nackt vor Mädchen

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann entblößte sich am Mittwochvormittag, gegen 09:30 Uhr, an einem Waldstück im Bereich Zur Grafenmühle. Er war aus einem silbernen Auto ausgestiegen, anschließend nahm er sexuelle Handlungen im Sichtbereich einer 13-Jährigen aus Bottrop an sich vor.

Das Mädchen lief weiter.

Der Mann konnte beschrieben werden als 50 - 70 Jahre alt, ca. 1,80m groß und stabil gebaut, graues nackenlanges Haar.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

