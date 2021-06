Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Ansprechen von Kindern - Kriminalpolizei ermittelt

Nußloch, Rhein-Neckaar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag wurden zwei Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren unabhängig voneinander aus Fahrzeugen heraus angesprochen.

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr verständigte eine besorgte Mutter einer 7-Jährigen die Polizei, nachdem ihre Tochter nach Hause kam und von einem Fremden berichtete, der sie im Bereich Prozessionsweg aus einem weißen Lieferwagen heraus angesprochen hatte. Im Rahmen der Fahndungs-und Ermittlungsmaßnahmen konnte ein Mann festgestellt werden, der im Verdacht steht, das Kind angesprochen zu haben.

Am Donnerstag meldete die Mutter eines 9-Jährigen einen ähnlichen Vorfall. Ihr zufolge kam ihr Sohn ebenfalls am Mittwochnachmittag nach Hause und erzählte von einem Mann, der ihn gegen 12:30 Uhr aus einem dunkelblauen Auto heraus, in der Nähe der Barlachstraße, angesprochen hatte und nach Hause fahren wollte. Derzeit ist lediglich bekannt, dass der Fahrer des PKWs einen dunklen Bart gehabt haben soll.

Beide Kinder verhielten sich vorbildlich, ließen sich auf kein Gespräch ein, gingen sofort nach Hause und erzählten umgehend ihren Eltern was passiert war.

Die Hintergründe des Ansprechens sind derzeit noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Es wird auch geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen besteht und ob der Mann für beide Fälle verantwortlich ist. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, liegen keine Hinweise vor, dass es sich um eine Vorbereitungshandlung zur Begehung einer Straftat gehandelt hat.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beiden gesuchten Fahrzeugen sowie den Männern machen können, werden gebeten sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

