POL-MA: Mannheim, BAB 656: Gefahr durch ungesicherte Unfallstelle zwischen Mannheim-Seckenheim und Autobahnkreuz Mannheim- Transporter gegen Leitplanke

Pressemitteilung Nr.1

Mannheim, BAB 656 (ots)

Am Freitag gegen 13:00 Uhr befuhr ein Kleintransporter die BAB 656 in Richtung Mannheim. Kurz vor dem Autobahnkreuz Mannheim stieß dieser aus bislang nicht bekannter Ursache gegen die Mittelleitplanke. Derzeit ist nicht bekannt, ob Personen verletzt sind. Der linke Fahrstreifen ist in beiden Richtungen voll gesperrt. Rettungskräfte sind im Einsatz. Mit Verkehrsbehinderungen und Stau muss gerechnet werden.

