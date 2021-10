Polizei Köln

POL-K: 211021-1-K Quadfahrer durchbricht Bauzaun - Klinik

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (20. Oktober) hat ein 32 Jahre alter Quad-Fahrer beim Überholen auf der Bödingerstraße zwischen Köln-Meschenich und Rondorf einen Bauzaun durchbrochen. Er kam in einem Feld zum Stehen. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Warum der 32-Jährige von der Straße abkam, ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell