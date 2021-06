Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Streifenwagen beschmiert

Faßberg (ots)

Vermutlich ein unbekannter Täter hat am 23.06.2021, in der Zeit zwischen 12.00 Und 16.00 Uhr, den Funkstreifenwagen der Polizeistation Faßberg, vor der Dienststelle, mit einem Permanentmarker beschmiert. Auf der gesamten Fahrerseite wurde eine langer Strich festgestellt. Die Schmiererei konnte weitestgehend mit eigenen Mitteln beseitigt werden. Der Foliendruck wurde allerdings beschädigt. Ein Strafverfahren wurde wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen dürfen sich gerne bei der Polizeistation in Faßberg unter 05055/987060 melden./ym

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell