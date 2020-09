Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim (2 Meldungen): Flucht nach Ladendiebstahl - Zeugensuche // Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Schopfheim: Flucht nach Ladendiebstahl - Zeugensuche

Am Mittwoch, 09.09.2020, gegen 15.30 Uhr, wurde aus einem Drogeriemarkt in der Scheffelstraße ein Ladendiebstahl gemeldet. Hier soll eine bislang unbekannte Frau mehrere Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro in eine Tasche gesteckt haben und anschließend den Markt verlassen haben. An der Tür löste der Alarm aus, woraufhin die Frau in Richtung Bahnhof flüchtete und durch verfolgende Mitarbeiter aus den Augen verloren wurde. Es soll sich um eine südländisch aussehende Frau von etwa 30-40 Jahren gehandelt haben, die ihre langen, schwarzen Haare zu einem Zopf zusammengebunden hatte. Sie trug ein helleres Sommerkleid und einen blauen Mundschutz. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.

Schopfheim: Unfallflucht - Zeugensuche

Am Mittwoch, 09.09.2020, zwischen 12 und 13 Uhr, wurde ein in der Himmelreichstraße, am rechten Fahrbahnrand, geparkter KIA angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.

