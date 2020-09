Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut (3 Meldungen): Mann in Gewahrsam genommen // Sachbeschädigung an Auto - Zeugensuche // Unfallflucht - Lkw gesucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Waldshut-Tiengen/Waldshut: Mann in Gewahrsam genommen

Einen stark alkoholisierten 71-jährigen Mann musste die Polizei am Mittwoch, 09.09.2020, gegen 21.10 Uhr, in der Kaiserstraße in Gewahrsam nehmen. In einer Gaststätte soll sich der Mann mehrfach ungebührlich verhalten haben und lautstark weitere Gäste und Mitarbeiter angeschrien haben. Auf einen ausgesprochenen Platzverweis der Polizei reagierte er aggressiv und äußerte, dass er wieder zurückkommen werde. Der Mann musste schließlich überwältigt und nach Vorführung bei einem Arzt in Gewahrsam genommen werden.

Wutöschingen: Sachbeschädigung an Auto - Zeugensuche

Von Dienstag auf Mittwoch, 08./09.09.2020, wurde ein in der Egginger Straße in Ofteringen geparkter BMW zerkratzt. Die Kratzer auf der Motorhaube und am linken Kotflügel wurden offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Wutöschingen, Tel. 07746 9285-0, sucht Zeugen.

Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - Lkw gesucht - Zeugensuche

Am Mittwoch, 09.09.2020, gegen 05.50 Uhr, fuhr ein Mercedes-Fahrer auf der Konstanzer Straße an den Kreuzungsbereich zur Rheinbrückenstraße heran. Aufgrund des Rotlichtes an der Ampelanlage hielt er auf der rechten Fahrspur an. Auf dem linken Fahrstreifen, neben dem Mercedes, hielt ein Lkw an. Nachdem die Ampel wieder auf grün geschaltet hatte, fuhren die Fahrzeuge an. Noch im Kreuzungsbereich soll dann der Lkw auf die rechte Fahrspur gewechselt haben und hierbei den Mercedes gestreift haben. Der Lkw-Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen weißen Lkw mit polnischer Zulassung gehandelt haben. Der Sachschaden am Mercedes liegt bei etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, sucht Zeugen.

