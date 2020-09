Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verdacht der Körperverletzung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 10.09.2020, gegen 04.15 Uhr, wurde aus der Markgrafenstraße in Grenzach eine Auseinandersetzung bei einer Gaststätte gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen fünf Männern aus unbekanntem Grund zum Streit gekommen sein, welcher in einer Körperverletzung mündete. Alle Beteiligten wiesen leichte Verletzungen auf. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen die Männer im Alter zwischen 26 und 43 Jahren.

