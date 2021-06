Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Radfahrer

Celle / Lachtehausen (ots)

Am Do., 24.06.2021, gegen 15:07 Uhr, kam es in der Gemarkung Lachtehausen auf der L282 im Bereich der blauen Brücke zu einem tragischen Verkehrsunfall.

Der 61-jährige Fahrer eines E-Bikes wollte die Landesstraße vom Waldweg aus zum gegenüberliegenden Radweg überqueren. Dabei nutze er den Moment des stockenden Verkehrs auf dem Fahrstreifen in Richtung Beedenbostel und und wollte die Fahrbahn diagonal fahrend überqueren. Dabei bemerkte er den von rechts kommenden in Richtung Lachtehausen fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw zu spät. Der 25-jährige Fahrer konnte daraufhin mit seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen bzw. ausweichen und prallte mit dem Radfahrer zusammen. Durch die Aufprallwucht zog sich der Radfahrer tödliche Verletzungen zu und verstarb an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000,- Euro.

