POL-K: 211019-4-K Kleinkind auf Zebrastreifen angefahren

Auf der Markusstraße in Köln-Raderthal hat ein 74 Jahre alter Autofahrer am Dienstagnachmittag (19. Oktober) ein Kind mit seinem Auto auf einem Zebrastreifen erfasst. Nach ersten Erkenntnissen wollte der zwei Jahre alte Junge gegen 16.45 Uhr im Beisein seiner Eltern die Straße überqueren. Der Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist derzeit im Einsatz, die Straße ist in beide Richtungen noch komplett gesperrt. (cr/de)

