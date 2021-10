Polizei Köln

POL-K: 211018-4-BAB/REK Zivilfahnder stoppen Autobahnraser - 115 km/h zu schnell

Köln (ots)

Zivilfahnder der Autobahnpolizei haben am Samstagmorgen (16. Oktober) gegen 9 Uhr auf der Autobahn 1 bei Erftstadt einen 30 Jahre alten Belgier mit seinem Audi A6 nach einer Fahrt mit über 220 Stundenkilometern in einer 100er Zone gestoppt. Noch vor Ort musste der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro bezahlen. Dank eines mit Videotechnik ausgestatteten Provida- Fahrzeugs der Autobahnpolizei ist die Fahrt des 30-jährigen Belgiers beweiskräftig dokumentiert. (al/de)

