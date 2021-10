Polizei Köln

POL-K: 211020-2-K/BAB Nach Zusammenstoß mit BMW - Senior schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Anschlussstelle Köln-Godorf der Bundesautobahn 555 in Richtung Köln hat sich ein 77-Jähriger am Dienstagnachmittag (19. Oktober) schwerste Verletzungen zugezogen. Ein 46 Jahre alter Mann kam mit leichten Verletzungen davon.

Gegen 16.30 Uhr war der 46-jährige Fahrer mit seinem BMW so schnell in die Kurve der Abfahrt gefahren, dass er nahezu geradeaus über die Böschung wieder auf den Beschleunigungsstreifen gelangte. Dort rammte er zunächst das Heck eines Mercedes (Fahrer: 25), der gerade auf die A 555 auffuhr und drehte sich selbst. Der Senior, der mit seinem Ford hinter dem Mercedes fuhr, stieß frontal mit dem gegen die Fahrtrichtung stehenden BMW zusammen. (al/de)

