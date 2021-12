Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Wohnhaus eingedrungen

Borken (ots)

Sie schlugen eine Terrassentür ein und durchsuchten die Räume: Einbrecher sind am Sonntag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, in ein Wohnhaus in Borken eingedrungen. Zu der Tat kam es zwischen 15.00 Uhr und 19.15 Uhr an der Maria-Clementine-Martin-Straße. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet die zuständige Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell