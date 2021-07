Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schifferstadt - 32-jähriger Mann nach aggressivem Verhalten in Gewahrsam genommen

Schifferstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt sind am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr zum Rewe-Markt im Waldspitzweg gerufen worden, weil ein 32-jähriger Mann die Filialleiterin wüst beleidigte und einen Angestellten, der seiner Chefin zur Hilfe kam, versuchte mit geballten Fäusten zu schlagen. Dem Angestellten gelang es aber auszuweichen, sodass er nicht getroffen wurde. Als die Beamten eintrafen, befand sich der Mann auf dem Parkplatz und sollte kontrolliert werden. Er beschimpfte die Beamten mehrfach, wurde immer aggressiver und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Als ihn die Polizisten ergreifen wollten, versuchte der Mann sie mit Kopfstößen zu verletzen, traf sie jedoch nicht. Er konnte zu Boden gebracht werden. Der 32-Jährige wehrte sich und beleidigte die Beamten fortdauernd, konnte letztlich aber gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden. Er zog sich eine Schürfwunde am Knie und eine blutende Wunde am Mund zu, was durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt wurde. Beamte wurden nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Mann zeigte im Verlauf des Einsatzes ein sehr sprunghaftes Verhalten. Nach Entscheidung der Unterbringungsbehörde ist er deshalb nach Abschluss der Maßnahmen in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Einrichtung vorgestellt und nach Untersuchung durch einen Arzt dort zunächst untergebracht worden. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

