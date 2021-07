Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Versuchter Trickbetrug durch angeblichen LKA-Mitarbeiter

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Montagmittag bekam eine Dame einen Anruf von einem angeblichen Enkel. Dieser habe 20.000 Euro für die Gründung einer Firma benötigt. Dies lehnte die Dame ab und legte auf. Kurze Zeit später erhielt sie einen weiteren Anruf, diesmal von einem angeblichen "LKA-Mitarbeiter", der Enkeltrickbetruge bearbeiten und ihre Hilfe benötigen würde. Die Dame sollte wegen einer "Echtheitsprüfung" eine Tastenkombination in ihr Telefon eingeben. Eine solche "Echtheitsprüfung" existiert natürlich nicht. Die Dame hat die Kombination zwar eingegeben und hatte plötzlich eine Frau in der Leitung, die sich mit "Polizei" meldete, aber das hatte nichts mit der Tastenkombination zu tun. Der Anrufer hatte sie vermutlich einfach zu einer Mittäterin weitergeleitet, die vorgab von der Polizei zu sein. Die Dame fiel aber nicht darauf herein, sondern hat das Gespräch beendet. Ein Schaden ist ihr nicht entstanden.

