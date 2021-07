Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall an Bahnübergang

Speyer (ots)

Weil er den Rückstau in der Schützenstraße nicht bemerkte, kam ein 31-Jähriger, der aus Richtung Dudenhofer Straße mit seinem PKW unterwegs war, auf den Schienen am Bahnübergang zum Stehen. Da kurz darauf das Blinklicht des Übergangs anging, fuhr der 31-Jährige an den stehenden Fahrzeugen vorbei und touchierte hierbei ein Verkehrsschild. Durch die Kollision entstand sowohl am Fahrzeug als auch an dem Verkehrszeichen ein Gesamtschaden von schätzungsweise 1800 Euro.

Die Polizei weist daraufhin:

An Bahnübergängen ist besondere Vorsicht geboten. Fahren Sie deshalb in jedem Fall mit gemäßigter Geschwindigkeit an den Übergang heran. Kommt es zu einem Rückstau durch stockenden Verkehr, muss der Bahnübergang freigehalten werden. Sie sollten nie in den Gleisbereich einfahren, wenn Sie ihn nicht vollständig überqueren könne. Missachten Sie nie gelbe bzw. rote Lichtzeichen oder rote Blinklichter und umfahren Sie nie geschlossene Halbschranken.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell