POL-PDLU: Verkehrsverstöße im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Weil er an seinem E-Scooter kein Kennzeichen angebracht hatte, wurde ein 16-Jähriger am Montag gegen 15:00 Uhr von einer Polizeistreife in der Windthorststraße kontrolliert. Da auch E-Sooter versichert sein müssen, wurde gegen den jungen Mann ein Verfahren hinsichtlich des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Ebenfalls einen Verkehrsverstoß beging gestern um 20:12 ein 32-jähriger Fahrer eines VW Polo, der in der Kurt-Schumacher-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Da an seinem Fahrzeug andere Felgen montiert waren, für die keine Änderungsabnahme eines Sachverständigen vorlag und ein anderes Gewindefahrwerk verbaut war, ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den 53-jährigen Fahrzeughalter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

