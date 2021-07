Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Maxdorf - Einbruch in Handyladen

Maxdorf (ots)

In der Zeit von 03.07.2021, 14.00 Uhr, bis 05.07.2021, 14.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Handyladen in der Hauptstraße ein. Hierzu hebelten sie die Eingangstür auf. Entwendet wurden nach bisherigen Ermittlungen mehrere Handys, Bargeld und Reparaturwerkzeug. Der Schaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

