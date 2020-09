Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autofahrerin stößt mit Radfahrerin zusammen und fährt ihr über den Fuß

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochabend, 2.September, ist eine 36-jährige Fahrradfahrerin gegen 17.48 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Lüpertzender Straße/ Rathenaustraße in Gladbach leicht verletzt worden. Die 34-jährige Fahrerin eines Autos, die von der Lüpertzender Straße nach rechts in die Rathenaustraße hatte abbiegen wollen, stieß nach Angaben der Radfahrerin mit dem Wagen erst gegen den vorderen Reifen des Fahrrads und fuhr ihr dann über den Fuß. (jn)

