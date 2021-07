Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Waldsee (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen ist am Montag um 15:30 Uhr ein 80-jähriger PKW-Fahrer, der auf der L535 von Waldsee in Richtung Speyer unterwegs war. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Seine 73-jährige Beifahrerin erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Durch den Aufprall entstand am PKW des 80-Jährigen ein wirtschaftlicher Totalschaden.

