Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 58-Jähriger bricht in seine eigene Wohnung ein

Gelsenkirchen (ots)

Am letzten Samstagabend, 5. Juni 2021, hat ein aufmerksamer Zeuge die Polizei gerufen, weil er beobachtete, wie ein Unbekannter das Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Resser Mark eintrat und dann in der Wohnung verschwand. Als die Beamten um 20.45 Uhr eintrafen, weigerte sich der Unbekannte nach Ansprache, ans Fenster zu treten oder die Tür zu öffnen. Da die Polizisten überprüfen mussten, ob es sich bei dem Mann um einen Berechtigten oder einen Einbrecher handelt, stiegen sie ebenfalls durch das Fenster in die Wohnung. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann verhielt sich sofort aggressiv und drohte den Beamten. Sie fixierten ihn aus Eigensicherungsgründen und stellten anschließend fest, dass es sich bei ihm um den Wohnungsinhaber handelte. Da der Mann sich aber auch weiterhin nicht beruhigen wollte, brachten ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Aggressionsdelikte ins Gewahrsam. Das konnte er nach Ausnüchterung und Beruhigung wieder verlassen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell