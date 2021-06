Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte schlagen 11-Jährige - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Freitagabend, 4. Juni 2021, 19.30 Uhr, ist ein elf Jahre altes Mädchen Opfer einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Bokermühlstraße in der Neustadt geworden. Die Mutter des Opfers rief die Polizei um 19.40 Uhr um Hilfe, als das Mädchen nach Hause kam. Die Geschädigte erzählte den Beamten, dass sie nach dem Einkauf von mehreren ihr unbekannten, etwa gleichaltrigen Jungen geschlagen worden sei. Eine Zeugin, Mitarbeiterin des Supermarktes, bestätigte den Beamten den Vorfall und gab an, dass einer der Tatverdächtigen dick gewesen sei und ein rotes T-Shirt trug. Alle Tatverdächtigen sind zwischen zehn und zwölf Jahren alt, und 1,40 Meter bis 1,50 Meter groß. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den gesuchten Kindern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Das Mädchen wurde von Rettungskräften zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

