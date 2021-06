Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt quietschenden Fahrer

Gelsenkirchen (ots)

Ohne sein Auto musste ein Oberhausener am frühen Samstagmorgen, 5. Juni 2021, wieder den Heimweg antreten. Um kurz vor 3 Uhr war den Beamten der Wagen auf dem Parkplatz an der Adenauerallee am Kinocenter in Erle aufgefallen. Der 24-jährige Fahrer drehte dort mit nicht angepasster Geschwindigkeit und quietschenden Reifen seine Runden. Die Einsatzkräfte stoppten das Mercedes Coupé wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs und des Verdachts eines verbotenes Kraftfahrzeugrennens. Das Fahrzeug des Oberhauseners wurde sichergestellt ebenso wie die Zulassungsbescheinigung. Die Ermittlungen dauern an.

