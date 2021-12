Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Scheibe eingeworfen

Ahaus (ots)

Großartig Beute hätte die Täter nicht erwartet, wenn sie in ein Gebäude gelangt wären. Der Fachhandel in Sachen Autozubehör mit angeschlossener Werkstatt hat Ahaus vor Monaten verlassen. Nun schlugen Unbekannte eine Scheibe des Gebäudes an der Wüllener Straße ein. Das äußere Glas zerbrach, die innenliegende Scheibe blieb intakt. Zu dem Geschehen kam es am Montag zwischen 12.00 und 21.50 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

