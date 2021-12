Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Junge Frau von Unbekannten begrapscht

Kaiserslautern (ots)

Mindestens zwei Jugendliche haben am Montag eine 15-Jährige in der Fußgängerzone bedrängt und unsittlich berührt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs.

Die jungen Männer traten gegen 13:30 Uhr in der Kerststraße an die 15-Jährige heran. Während einer der Unbekannten sie festhielt, begrapschte sie der andere. Die Verdächtigen begleitete ein dritter Mann. Er soll untätig zugeschaut haben. Der 15-Jährigen gelang es, sich aus dem Zugriff der Männer zu befreien. Sie brachte sich in Sicherheit und sprach ein Paar mit Kinderwagen an. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Passanten den Vorfall beobachtet haben.

Die Beamten bitten um Mithilfe: Wer hat den Übergriff wahrgenommen? Wer kann Angaben zu den jungen Männern machen? Die beiden Täter sind vermutlich zwischen 16 und 18 Jahre alt. Sie sind zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß und trugen jeweils einen blauen, medizinischen Mund-Nase-Schutz. Einer der beiden Männer hat blondes, gelocktes Haar. Er war mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet und hatte eine schwarze Kapuze, vermutlich die eines Kapuzenpullovers, übergezogen. Auffällig war die schwarze Stoffhose des Jugendlichen, sie hat viele Taschen. Der andere Mann war ebenfalls mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Er hatte eine türkisfarbene Kapuze übergezogen, vermutlich trug er unter der Jacke auch einen Kapuzenpullover. Der Verdächtige sprach dialektfreies Deutsch. Von dem Begleiter des Duos ist lediglich bekannt, dass er dunkle Hautfarbe hat.

Die Polizei ist auch an Hinweisen zu dem Paar mit Kinderwagen interessiert. Sie sprechen vermutlich kein Deutsch, könnten aber wichtige Zeugen sein. Wem ist ein solches Paar am Montag in der Innenstadt aufgefallen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell