Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneut fällt E-Scooter Fahrer mit Alkohol im Blut auf

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag führten Beamte des Altstadtreviers in der Pfaffenbergstraße eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Überprüfung eines E-Scooter-Fahrers stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Da der 22-Jährige auch durch eine verwaschene Aussprache auffiel, bot ihm die Polizei einen Atemalkoholtest an. Das Ergebnis: 1,46 Promille.

Die Einsatzkräfte brachten den Beschuldigten zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 22-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell