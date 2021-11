Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Garagentor vermutlich von Gabelstapler beschädigt

Zeugen gesucht

Kranenburg (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh (28. November 2021), 01:25 Uhr, hat ein Fahrzeugführer offenbar das Garagentor eines Einfamilienhauses an der Brehmstraße massiv beschädigt und ist anschließend vom Unfallort geflohen. Die Schadenspuren lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen Gabelstapler gehandelt hat. Die Polizei fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum einen Gabelstapler in der Brehmstraße oder im Umfeld gesehen? Hinweise bitte unter 02821 5040. (cs)

